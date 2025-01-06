بعد ظهور دخان.. إلغاء إقلاع طائرة تابعة لشركة الاتحاد في أستراليا

وكالات

ألغت طائرة تابعة لشركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية، كانت في طريقها من ملبورن بأستراليا إلى أبو ظبي، الإقلاع في اللحظة الأخيرة بسبب ظهور الدخان تحت جسم الطائرة.

ووقع الحادث مساء يوم الأحد 5 يناير، إذ كان على متن الطائرة 271 راكبا، ولم يتم الإبلاغ عن معلومات حول سقوط ضحايا.

وقالت شركة الطيران الوطنية الإماراتية، إن الرحلة رقم EY461 من ملبورن إلى أبو ظبي شهدت إلغاء لعملية الإقلاع في 5 يناير، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت أن طاقم الطائرة قرر إيقاف الإقلاع لأسباب فنية، وتم إيقاف الطائرة بشكل آمن على المدرج، واستدعاء خدمات الطوارئ كإجراء احترازي.

وكان إطاران من إطارات الطائرة التي كانت على المدرج 34 مفرغان من الهواء، إذ قالت شركة الطيران: "وضعت خدمة الإطفاء رغوة على إطارات عجلات هبوط الطائرة، وهو إجراء احترازي روتيني بعد إلغاء الإقلاع بسرعة عالية".

وأضافت أنها تأسف على الإزعاج الذي تسبب فيه الحادث، مؤكدة أن سلامة وراحة ضيوفنا وطاقمنا تظل على رأس أولوياتنا.