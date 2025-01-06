سوريا تُحذر المواطنين عدم شراء العقارات من أي شخص في نظام الأسد.. ما السبب؟

وكالات

حذرت وزارة الإدارة المحلية السورية المواطنين، من شراء وبيع العقارات من أي شخص متورط بدماء السوريين في زمن نظام الأسد، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إلى جميع المواطنين في الجمهورية العربية السورية الانتباه من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين الأحرار، كان في زمن نظام الأسد المخلوع".

وأضاف البيان: "يأتي التحذير حفاظا على أملاككم من فسخ أي عقد من هذا القبيل، نظرا للممارسات التي كانت تستخدم من سرقة أملاك الناس وتزوير عقود البيع والشراء المتبعة في تلك الفترة".

وفي وقت سابق، تحدث وزير الإدارة المحلية والخدمات في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد مسلم عن حجم الدمار في البلاد، مؤكدا أن الوزارة لا تزال في مرحلة إحصاء جميع القطاعات التي تحتاج لإعادة إعمار.

وقال محمد مسلم: "من خلال المسح الجوي الأولي لعدد من المناطق المدمرة، سجلنا حجم دمار هائلا في جميع المحافظات السورية سواء في المدن أو القرى والأرياف".

وأضاف: "ما زلنا في مرحلة الإحصاء لجميع القطاعات التي تحتاج لإعادة إعمار ويجدر بالذكر أن النظام الساقط لم يقم بأي عملية إحصاء دقيقة للمحافظات سابقا".

وتابع: "سنعتمد فرقا محترفة متخصصة في عمليات الإحصاء وسنضمها إلى ورشات عمل تطبيقية لتباشر الإحصاء الدقيق في المحافظات كافة لمختلف المرافق المتضررة التي تحتاج لإعادة إعمار".