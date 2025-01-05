جوزيف عون الأقرب لمنصب رئيس جمهورية لبنان بنسبة 80%

وكالات

رجح النائب ووزير العدل اللبناني السابق، أشرف ريفي، انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية في 9 يناير الجاري وذلك بنسبة تبلغ 80%.

وكشف ريفي، في تصريحات خاصة لقناة الحرة، أن لقاءً قريباً سيجمع قائد الجيش جوزيف عون ورئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع.

وأشار إلى أنه لم يُطرح اسم رئيس الحكومة المقبلة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "لن يكون من الطبقة الفاسدة الماضية"، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات ريفي خلال حلقة من برنامج "المشهد اللبناني"، الذي يبث على قناة الحرة، غدا الاثنين.

ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الأسبق، ميشال عون، يعاني لبنان فراغا رئاسيا يتجلّى في أزمة سياسية مستمرة تفاقمت خلال فترة حكمه.

ورغم الجهود التي بذلت من أجل الاتفاق على انتخاب رئيس جديد، شهدت البلاد تصاعدا في الانقسامات السياسية التي أعاقت التوافق على تأمين هذا الاستحقاق الدستوري.

وبعد عامين من الفراغ الرئاسي، لا يزال لبنان يواجه تحديات جمّة، ويعيق غياب التوافق السياسي جهود إعادة بناء المؤسسات، مما يؤدي إلى استمرار حالة العجز عن تلبية احتياجات المواطنين.

ويعود انعدام القدرة على انتخاب رئيس جديد حتى الآن إلى الصراعات السياسية الحادة، حيث تتنافس مجموعة من الأطراف على النفوذ، ما يمنع التوصل إلى توافق حول مرشح واحد أو الاتفاق على عقد جلسة انتخابية.