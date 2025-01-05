أكسيوس يكشف عن أبرز نقاط الخلاف بين حماس وإسرائيل بشأن الصفقة

القاهرة- مصراوي

قال موقع أكسيوس الأمريكي، نقلا عن مصدر إسرائيلي إن حماس "وافقت" على قائمة الأسرى الـ34 الذين تطالب إسرائيل بالإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة، لكنه أكد أن حماس لم توضح كم منهم على قيد الحياة ومن منهم على قيد الحياة.

وذكر الموقع الأمريكي نقلا عن المصدر الإسرائيلي، أن هناك فجوة بين إسرائيل وحماس فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل من المختطفين.

ووفقا الموقع، فإن تسعة على الأقل من الأسماء المدرجة في القائمة هم رجال تحت سن الخمسين، وتطالب حماس "بسعر مناسب" لكل منهم. التقييم في إسرائيل هو أن هذا هو إطلاق سراح السجناء الذين قتلوا إسرائيليين.

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية حماس قوله اليوم الأحد، إن الحركة وافقت على قائمة تضم 34 أسيرة قدمتها إسرائيل لتبادلها في اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

وأكد المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، لرويترز أن أي اتفاق يتوقف على التوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف دائم لإطلاق النار.

وأشارت رويترز عن مسؤول في حماس: "الحركة لا ترى تجاوبا من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق، شددت حماس على جدية الحركة في السعي للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن مع استئناف جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة في الدوحة القطرية يوم الجمعة، بحسب المسؤول الكبير في حماس باسم نعيم.