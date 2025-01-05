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صفقة غزة.. حماس توافق على قائمة إسرائيلية بتسليم 34 أسيرة

08:17 م الأحد 05 يناير 2025

حماس

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القاهرة- مصراوي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية حماس قوله اليوم الأحد، إن الحركة وافقت على قائمة تضم 34 أسيرة قدمتها إسرائيل لتبادلها في اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

وأكد المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، لرويترز أن أي اتفاق يتوقف على التوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف دائم لإطلاق النار.

وأشارت رويترز عن مسؤول في حماس: "الحركة لا ترى تجاوبا من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق، شددت حماس على جدية الحركة في السعي للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن مع استئناف جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة في الدوحة القطرية يوم الجمعة، بحسب المسؤول الكبير في حماس باسم نعيم.

حماس إسرائيل وقف إطلاق النار قائمة الأسري الانسحاب الإسرائيلي من غزة باسم نعيم
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