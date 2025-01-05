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أونروا: وفاة 7 أطفال حديثي الولادة بسبب الطقس البارد في غزة

08:13 م الأحد 05 يناير 2025

أطفال غزة

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(د ب أ)

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن سبعة أطفال حديثي الولادة لقوا حتفهم بسبب الطقس البارد ونقص المأوى في غزة.

وأعلنت أونروا على موقع "إكس" أن ما يصل إلى 7700 مولود جديد في الأراضي التي مزقتها الحرب يعيشون في ظروف سكنية غير مناسبة نتيجة للصراع بين إسرائيل وحركة حماس المسلحة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قد أفادت في أواخر ديسمبر بأن أربعة أطفال حديثي الولادة توفوا بسبب انخفاض حرارة الجسم.

وفقد مئات الآلاف من الفلسطينيين منازلهم نتيجة لأكثر من 15 شهرا من القتال في غزة.

ويعيش السكان المشردون في خيام توفر حماية قليلة ضد البرد والمطر، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية.

وقالت الهيئة الإسرائيلية المعنية بالشؤون الفلسطينية على "إكس" إنها تعمل مع المنظمات الإنسانية الدولية مثل "رحمة العالمية" لتوفير الخيام والأغطية والملابس الشتوية ومنتجات النظافة للسكان.

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