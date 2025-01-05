لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

داخل أشهر مراكز لندن.. الهجوم على متجر آبل وسرقة أجهزة آيفون (فيديو)

08:04 م الأحد 05 يناير 2025

الهجوم على متجر آبل وسرقة أجهزة آيفون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

في وضح النهار وأثناء تواجد المتسوقين، هجم مجموعة من اللصوص على متجر أبل في أحد أشهر مراكز التسوق في شمال لندن Brent Cross وسرقوا عددًا كبيرًا من أجهزة آيفون الجديدة.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن الشرطة أغلقت متجر آبل ستور في Brent Cross حيث يُظهر مقطع فيديو حشدًا من العملاء يفرون من المتجر في حالة ذعر.

تمت مشاركة مقطع فيديو بعد الساعة 2:30 مساءً. يُظهر اللحظة التي اقتحم فيها حشد من الذكور يرتدون ملابس سوداء المتجر، مع محاولة الأمن التدخل.

وأظهرت اللقطات العملاء وهم يهربون بسرعة بسبب الحادث.

متجر أبل سرقة متجر أبل أجهزة آيفون لندن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أونروا: وفاة 7 أطفال حديثي الولادة بسبب الطقس البارد في غزة

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟