داخل أشهر مراكز لندن.. الهجوم على متجر آبل وسرقة أجهزة آيفون (فيديو)

القاهرة- مصراوي

في وضح النهار وأثناء تواجد المتسوقين، هجم مجموعة من اللصوص على متجر أبل في أحد أشهر مراكز التسوق في شمال لندن Brent Cross وسرقوا عددًا كبيرًا من أجهزة آيفون الجديدة.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن الشرطة أغلقت متجر آبل ستور في Brent Cross حيث يُظهر مقطع فيديو حشدًا من العملاء يفرون من المتجر في حالة ذعر.

تمت مشاركة مقطع فيديو بعد الساعة 2:30 مساءً. يُظهر اللحظة التي اقتحم فيها حشد من الذكور يرتدون ملابس سوداء المتجر، مع محاولة الأمن التدخل.

وأظهرت اللقطات العملاء وهم يهربون بسرعة بسبب الحادث.