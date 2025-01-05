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اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الصومالي

07:34 م الأحد 05 يناير 2025

الدكتور بدر عبد العاطي

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وكالات

أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، اليوم الأحد، وتناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وجاء لمتابعة زيارة وزير الخارجية الصومالي للقاهرة في ديسمبر الماضي.

وأكد عبد العاطى دعم مصر الكامل لسيادة الصومال ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولى، وبما يحقق الأمن والاستقرار لمقديشو.

كما شدد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لجهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب، واستعادة السلام في كافة البلاد وبما يسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وأعرب عن دعم مصر لدور المؤسسات الوطنية في الصومال، واستعدادها لتوفير كافة المساعدات الفنية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بدورها في تحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق.

بدر عبد العاطى وزير الخارجية أحمد معلم فقي وزير الخارجية الصومالي القانون الدولى الصومال
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