بعد واقعة البرازيل.. إسرائيل تحذر جنودها من منشورات مواقع التواصل

وكالات

أصدرت الخارجية الإسرائيلية، الأحد، بيانا بعد صدور أمر برازيلي بالتحقيق مع جندي من الجيش الإسرائيلي كان يزور البلد اللاتيني، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في غزة

وقالت الخارجية الإسرائيلية، إنه "في أعقاب محاولة جهات مناهضة لإسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي الدفع بإجراء تحقيق مع جندي احتياط إسرائيلي زار البرازيل، أوعز وزير الخارجية جدعون ساعر، على الفور لمسؤولين في الوزارة بالتأكد من أنه ليس في خطر.

وأضافت الخارجية، أنه "نلفت انتباه الإسرائيليين بشأن منشورات بأسمائهم على شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق بخدمتهم العسكرية، وإلى أن العناصر المناهضة لإسرائيل قد تستغل هذه المنشورات لتعزيز الإجراءات القانونية ضدهم".

وكانت محكمة في البرازيل أصدرت أمرا للشرطة بالتحقيق مع جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي يزور البلاد، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في غزة، بحسب وسائل إعلام محلية، لكن الجندي تمكن من المغادرة قبل ذلك.

وقالت عائلة الجندي لوسائل إعلام إسرائيلية "إنه ليس معتقلاً، ونحن مهتمون حالياً بقدومه إلى إسرائيل".

وبحسب التقارير، فإن إصدار هذا الأمر تم بناء على الشكوى الجنائية التي تقدمت بها منظمة هند رجب (HRF) ضد الجندي.

يشار إلى أن المنظمة تحمل اسم الطفلة الفلسطينية، هند رجب، التي قتلت في قصف مع أفراد أسرتها في حي تل الهوى جنوب غزة.