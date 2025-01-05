فرنسا: الجزائر تتخذ مواقف تثير الشكوك في العلاقة معنا

وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، إن "فرنسا تساورها شكوك بشأن رغبة الجزائر في التزام إحياء العلاقات الثنائية".

وأضاف بارو خلال مقابلة مع إذاعة "أر تي إل" الفرنسية، "لقد وضعنا في عام 2022 خارطة طريق بشأن علاقتنا مع الجزائر، ونود أن يتم الالتزام بها".

وأشار إلى أن فرنسا تلاحظ اتخاذ السلطات الجزائرية مواقف وقرارات تُثير لديها الشكوك حيال نية الجزائريين بالالتزام بخارطة الطريق هذه، مضيفًا أن بلاده ترغب في الحفاظ على أفضل العلاقات مع الجزائر لكن هذا ليس هو الحال الآن.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن "مخاوفه" بشأن قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف منذ أسابيع في الجزائر، قائلًا "مثل رئيس الجمهورية، أعرب عن القلق البالغ إزاء رفض طلب الإفراج الذي تقدم به صنصال ومحاموه".

وصنصال (75 عامًا) هو كاتب معارض للسلطة الجزائرية، موقوف منذ منتصف نوفمبر الماضي بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر، وهو موجود منذ منتصف ديسمبر في وحدة علاج طبي.

ومن جانبه، تحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد الماضي،عن قضية توقيف الكاتب بالجزائر للمرة الأولى، واصفًا إياه بـ"المحتال المبعوث من فرنسا".

وفي يوليو الماضي، سحبت الجزائر سفيرها من باريس، بعد موافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المقترح المغربي الذي يقضي "بوضع الصحراء الغربية المتنازع عليها تحت سيادة الرباط".