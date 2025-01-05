بعد أنباء تقدمها.. مستشار بايدن يصل قطر للمشاركة بمحادثات صفقة غزة

القاهرة- مصراوي

قال مسؤول أمريكي إن بريت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس بايدن، وصل إلى الدوحة للانضمام إلى المحادثات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. حسبما أعلن موقع أكسيوس الأمريكي.

وفي وقت سابق، كشف مسؤولون إسرائيليون وجود تقدم في مفاوضات "صفقة غزة"، إلا أنهم أكدوا أن "الطريق لا يزال طويلاً".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية قولها: "إن قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل يفضلون السعي فوراً من أجل التوصل إلى صفقة شاملة واحدة مع حركة حماس للإفراج عن كل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة".

وبحسب الصحيفة فإن هناك إجماعاً بين كبار المسؤولين على أن من الأفضل السعي فوراً من أجل صفقة واحدة شاملة، الكل مقابل الكل، حتى لو كانت تتضمن إنهاء الحرب.

بدورها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن تل أبيب تنتظر موافقة حماس على الشروط الإسرائيلية لإتمام صفقة تبادل الأسرى.

وقالت إن موافقة الحركة على شروط إسرائيل هي كل ما تبقى لتحقيق اتفاق تبادل الأسرى بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على كل التفاصيل الرئيسية للصفقة.

ونقلت عن مصادر مقربة قولها: أن رفض حماس الكشف عن أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة أحد العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى الاتفاق.

وأفادت المصادر، بأن وفد حماس خلال المفاوضات التي استؤنفت بوساطة قطرية، أكد أن الحركة تحتاج إلى أسبوع للعثور على جميع الأسرى.

ووفق المصادر، فإن إسرائيل تسعى إلى زيادة عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم كجزء من الصفقة في المرحلة الأولى.

في غضون ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي الذي يجري مفاوضات غير مباشرة مع حماس غادر الدوحة اليوم (الأحد) عائداً إلى تل أبيب.

وقالت إن نتنياهو دعا عدداً محدوداً من الوزراء لإجراء ما وصفته بـ"محادثات أمنية" في القدس، في وقت متأخر من مساء السبت. وأضافت أن رئيس حزب شاس الديني أرييه درعي كان من المشاركين في هذا الاجتماع الذي بحث أيضاً ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة.