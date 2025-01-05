فرنسا: أي حرب تجارية مع أوروبا لن تكون في مصلحة ترامب

وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، إن "أي حرب تجارية مع أوروبا لن تكون في مصلحة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب".

وفي السياق ذاته، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في نوفمبر الماضي، من اتخاذ تدابير انتقامية ردًا على الرسوم الجمركية الجديدة المحتملة التي قد يفرضها ترامب.

وأضافت أن "الحرب التجارية لن تكون في مصلحة أي طرف، لا الولايات المتحدة ولا أوروبا، أو أي شخص آخر في هذا الشأن".

ويُشار إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب أعلن في نوفمبر الماضي عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا فور توليه منصبه في 20 يناير المقبل.