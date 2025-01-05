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وسط الأزمة السياسية في سول.. بلينكن يصل كوريا الجنوبية

06:45 م الأحد 05 يناير 2025

أنتوني بلينكن

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وكالات

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، وسط الأزمة السياسية التي تعاني منها سول.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانٍ لها، الجمعة، إن بلينكن سيلتقي كبار المسؤولين في الحكومة الكورية الجنوبية، وسيناقش كيفية تعزيز الجهود الرئيسية لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة، حسبما نقلته وكالة "رويترز".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن سيزور كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا من 4 إلى 9 من يناير الجاري.

وأول أمس الجمعة، منعت قوات الحرس الرئاسي والجيش في كوريا الجنوبية السُلطات ، من اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي يخضع لتحقيق جنائي بتهمة التمرد بسبب محاولته إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.

أنتوني بلينكن كوريا الجنوبية الخارجية الأمريكية
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