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مصر تؤكد دعمها للصومال في جهود مكافحة الإرهاب

06:27 م الأحد 05 يناير 2025

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى

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وكالات

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي لنظيره الصومالي أحمد معلم فقي، خلال اتصال هاتفي أُجري اليوم الأحد، دعم مصر الكامل لسيادة الصومال ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي.

وشدد عبد العاطي على دعم مصر لجهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب واستعادة السلام، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

كما أعرب وزير الخارجية عن دعم مصر لدور المؤسسات الوطنية في الصومال، واستعداد القاهرة لتوفير المساعدات الفنية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بدورها.

مكافحة الإرهاب مصر الصومال بدر عبد العاطي
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