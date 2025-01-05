السوداني: العراق جاهز لردع أي اعتداء والحكومة حصنت الحشد الشعبي

وكالات

قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إن "القوات الأمنية العراقية جاهزة لردع أي اعتداء على البلاد"، مشيرًا إلى أن التطورات في سوريا فاعلة ومؤثرة.

وأضاف السوداني، خلال فعاليات الحفل التأبيني لـ "قادة النصر" الذي أقيم في العاصمة العراقية بغداد، أن الحكومة استطاعت بجهود كبيرة "تجنيب العراق من اشتعال النار" التي حدثت في المنطقة، كما حرصت على تحصين الحشد الشعبي من خلال دعمه.

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية فالح الفياض، أن "الحشد الشعبي لديه من القدرات العسكرية والأمنية التي تمكنه من مواجهة التحديات".

وفي وقتٍ سابق، أكد رئيس الحكومة، أن العراق لن يسمح بتوريطه بحروب أو صراعات من جانب أي طرف، وأن البلاد على المسار الصحيح ويحظى بثقة ومقبولية.