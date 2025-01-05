وفاة رئيس الوزراء اليوناني الأسبق سيميتيس عن عمر ناهز 88 عامًا

أثينا - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة اليوناني، أدونيس جورجياديس، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الأحد، وفاة رئيس الوزراء اليوناني الأسبق، كونستانتينوس سيميتيس، عن عمر ناهز 88 عاما، والذي ينسب إليه الفضل في تمهيد الطريق أمام انضمام الدولة الواقعة في جنوب شرق أوروبا إلى منطقة اليورو.

وأشاد العديد من الساسة اليونانيين وزملائه السابقين، بالإضافة إلى المعارضين السياسيين، بسيميتس باعتباره "مهندس انضمام اليونان إلى منطقة اليورو" في عام 2001.

وشغل سيميتيس منصب رئيس وزراء اليونان في الفترة من عام 1996 إلى عام 2004. وخلال فترة ولايته، سعى إلى تحديث بلاده والحد من البيروقراطية وفقا لشعاره "التحديث ليس له تاريخ انتهاء صلاحية"، كما ورد على موقعه الإلكتروني.

وولد سيميتيس في 23 يونيو/حزيران 1936 في مدينة بيرايوس الساحلية، وسافر إلى الخارج لدراسة القانون في ألمانيا والعلوم الاقتصادية في بريطانيا.

وعمل سيميتيس أستاذا للقانون في عدة جامعات ألمانية.

وكان سيميتيس ناشطا في حركة المقاومة خلال فترة الدكتاتورية اليونانية في الفترة من عام 1967 إلى عام 1974، والتي شهدت حكم البلاد من قبل المجلس العسكري اليميني.

وتمكن سيميتيس من تفادي الاعتقال عبر الفرار إلى المنفى في ألمانيا باستخدام جواز سفر مزور.