بسبب وضعه الصحي.. تأجيل جلسات محاكمة نتنياهو

(مصراوي)

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن المحكمة الجزئية في القدس قررت تأجيل جلسات الاستماع في قضية الفساد المرفوعة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمدة أسبوعين، حيث جاء هذا القرار استجابة لطلب فريق الدفاع الخاص به الذي استند إلى الجراحة التي خضع لها مؤخرًا.

ووفقًا لقرار المحكمة، لن يُطلب من نتنياهو المثول أمام القضاء قبل 20 يناير المقبل، ويُذكر أن جلسة استماع أولية عُقدت في 10 ديسمبر الماضي، حيث نفى نتنياهو التهم الموجهة إليه ووصفها بأنها "عبثية".

يواجه بنيامين نتنياهو اتهامات تتعلق بالاحتيال، الاختلاس، والرشوة، ومن أبرز القضايا التي تلاحقه، اتهامه بمنح امتيازات غير مشروعة لشركة الاتصالات العملاقة "بيزك" عندما كان وزيرًا للاتصالات، بالإضافة إلى قبول هدايا باهظة من رجال أعمال أثرياء مقربين منه.

وكان رئيس الوزراء قد خضع لجراحة في البروستاتا في 29 ديسمبر الماضي، حيث أُجريت العملية بنجاح، وخرج من المستشفى يوم الخميس الماضي.