قطر تؤكد دعم وحدة وسيادة واستقلال سوريا

الدوحة - (د ب أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون.

جاء ذلك خلال استقبال آل ثاني، اليوم، وفدًا سوريًا رفيع المستوى، يضم أسعد الشيباني وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، ومرهف أبو قصرة وزير الدفاع، و أنس خطاب رئيس جهاز الاستخبارات، يزور قطر حالياً.

ووفق بيان للخارجية نشرته على موقعها الإلكتروني ، جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر التطورات في سوريا، وتعزيز المساعدات الإنسانية القطرية لإغاثة الأشقاء في سوريا بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.