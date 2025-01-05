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موقع عبري: الجيش الإسرائيلي سينسحب من قرية الناقورة جنوبي لبنان

05:28 م الأحد 05 يناير 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات


أفاد موقع "واللا" العبري، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من قرية الناقورة جنوبي لبنان بشكل كامل وسيسلم المسؤولية للجيش اللبناني بإشراف أمريكي.


وقال الموقع العبري إن: إسرائيل لن تنسحب بالضرورة من الأراضي اللبنانية في نهاية مهلة الـ 60 يومًا.


وأشار الموقع العبري إلى أن: هناك زيادة في نطاق نشاط الجيش اللبناني جنوبي البلاد، لكن نطاق ونوعية النشاط لا يلبيان توقعات الجيش الإسرائيلي، على حد تعبيره.

وفي 27 نوفمبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز النفاذ بعد أكثر من عام من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين، وجاء الاتفاق بوساطة أمريكية.

الجيش الإسرائيلي الجيش اللبناني إسرائيل
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