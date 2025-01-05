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وزير التجارة السوري: أتوقع إزالة العقوبات الاقتصادية لفترة 6 أشهر أو عام

04:17 م الأحد 05 يناير 2025

وزير التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن

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وكالات


قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا ماهر خليل الحسن، اليوم الأحد، "أتوقع إزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا أو تجميدها لفترة 6 أشهر أو عام"، خلال حديثه مع قناة "سي إن بي سي" عربية.


وتستمر زيارات المسؤولين الغربيين إلى العاصمة السورية دمشق وإجراء مقابلات مع قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، بعد سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة الجماعات المسلحة على البلاد في 8 ديسمبر الماضي.


وفتحت تلك الزيارات أبواب الأمل في الأوساط الاقتصادية والسياسية السورية بشأن رفع العقوبات التي كانت فرضتها الحكومات والمؤسسات الأوروبية والأمريكية على الحكومة السورية ورموز النظام السابق في البلاد.

ماهر خليل الحسن وزير التجارة السوري إزالة العقوبات الاقتصادية سوريا
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