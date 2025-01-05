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استشهاد ضابط فلسطيني في الضفة برصاص جيش الاحتلال

04:07 م الأحد 05 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)

استشهد ضابطًا فلسطينيًا في الضفة الغربية، اليوم الأحد، بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي له، وذلك حسب ما أعلنت عنه مصادر أمنية فلسطينية.

وقالت مصادر أمنية، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن الجيش الإسرائيلي استهداف حسن ربايعة 40 عاما من بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة وحاصر منزلا فيها ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع الضابط ربايعة الذي يعمل في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية.

وبعد ذلك، أوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي نقل جثمان ربايعة إلى جهة غير معلومة.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها رسميا باستشهاد ربايعة واحتجاز جثمانه لدى الجيش الإسرائيلي.

جيش الاحتلال استشهاد ضابطًا فلسطينيًا الضفة الغربية
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