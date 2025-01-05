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وزير التجارة السوري: سيتم إلغاء الدعم عن الخبز خلال شهر

04:06 م الأحد 05 يناير 2025

ماهر خليل الحسن

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وكالات

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا ماهر خليل الحسن، اليوم الأحد، إنه "سيتم إلغاء الدعم عن الخبز خلال شهر أو شهرين بحد أقصى مع تحرير السوق".

وأشار الحسن خلال حديثه لقناة "سي إن بي سي" عربية، إلى أن "تكلفة إنتاج كيلو الخبز بشكل حر تبلغ 40 سنت/دولار ونبيعه ب 20 سنت/ دولار"، موضحًا أن سوريا ستتحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز لحين تحرير السوق بشكل كامل".

وأضاف الوزير أن الحكومة السورية ستطرح مناقصة لشراء القمح في غضون 6 إلى 7 أشهر من الآن، لافتًا إلى أن احتياطي القمح الحالي في سوريا يكفي لتلبية احتياجات البلاد لمدة خمسة أشهر.

ماهر خليل الحسن وزير التجارة السوري إلغاء الدعم عن الخبز
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