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القسام تُعلن قتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين شمالي غزة

03:43 م الأحد 05 يناير 2025

كتائب القسام

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(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، قتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين في شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام، "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تنفيذ عملية مشتركة مع مجاهدي سرايا القدس والاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود صهاينة بالأسلحة والقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع ".

وتابعت "ولاحق المجاهدون أحد الجنود الذي فر من المكان وأجهزوا عليه من المسافة صفر".

كتائب القسام حركة حماس قطاع غزة
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