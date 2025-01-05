لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تفاصيل جديدة عن ليلة هروب الأسد.. ومدير مكتبه الإعلامي: طلب مساعدة بوتين لكنه تجاهله

03:20 م الأحد 05 يناير 2025

بشار الأسد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


(مصراوي)

تحدث مدير المكتب الإعلامي السابق في الرئاسة السورية كامل صقر، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبيل سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل سقوطه بعد تقدم الفصائل المسلحة، قائلًا إنه كان آخر من غادر القصر الرئاسي، وذلك خلال مقابلة مع قناة العربية.

واستعرض صقر مشاهد من سنواته الطويلة في مرافقة بشار الأسد، متحدثًا عن مشاهدته للتحولات الدراماتيكية التي عصفت بالنظام، مشيرًا إلى الاجتماعات السرية التي عقدها الأسد في محاولة إنقاذ حكمه، وسط تصاعد قوة الفصائل المسلحة السورية وسقوط المدن الكبرى واحدة تلو الأخرى بيد الفصائل.

ومن بين المفاجآت التي كشف عنها، تحدث صقر عن الاتصالات المتكررة التي أجراها الأسد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي قوبلت في كثير من الأحيان بالتجاهل، مما عمق عزلة النظام.

كما تناول تفاصيل زيارة الأسد الأخيرة إلى موسكو، التي وصفها بأنها محاولة أخيرة باءت بالفشل في إقناع الحلفاء الروس بدعم موقفه.

وبحسب صقر كانت أكثر اللحظات درامية هي تلك التي وثق فيها الساعات الأخيرة داخل القصر الرئاسي، حيث روى مشاهد هروب الأسد ومرافقيه المقربين، كما تطرق إلى الشخصيات التي رافقته، وقرار الأسد اصطحاب أفراد محددين في اللحظات الحاسمة.

كامل صقر هروب الأسد بشار الأسد هروب بشار الأسد الفصائل المسلحة هيئة تحرير الشام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
القسام تُعلن قتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين شمالي غزة

إعلان

إعلان

جوزيف عون.. الجنرال يكسب الرئاسة ويهزم "السيادة والدستور"
الفائدة وأقساط الدين وقروض جديدة.. أهم الأحداث الاقتصادية المرتقبة في 2025
كيف تفاعل المصريون مع عودة "البكالوريا"؟.. نقاش جاد ومنشورات ضاحكة
في الأسبوع الأول من 2025.. في الأسبوع الأول من 2025.. ارتفاع أسعار 16 سيارة جديدة بمصر