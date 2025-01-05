تفاصيل جديدة عن ليلة هروب الأسد.. ومدير مكتبه الإعلامي: طلب مساعدة بوتين لكنه تجاهله



(مصراوي)

تحدث مدير المكتب الإعلامي السابق في الرئاسة السورية كامل صقر، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبيل سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل سقوطه بعد تقدم الفصائل المسلحة، قائلًا إنه كان آخر من غادر القصر الرئاسي، وذلك خلال مقابلة مع قناة العربية.

واستعرض صقر مشاهد من سنواته الطويلة في مرافقة بشار الأسد، متحدثًا عن مشاهدته للتحولات الدراماتيكية التي عصفت بالنظام، مشيرًا إلى الاجتماعات السرية التي عقدها الأسد في محاولة إنقاذ حكمه، وسط تصاعد قوة الفصائل المسلحة السورية وسقوط المدن الكبرى واحدة تلو الأخرى بيد الفصائل.

ومن بين المفاجآت التي كشف عنها، تحدث صقر عن الاتصالات المتكررة التي أجراها الأسد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي قوبلت في كثير من الأحيان بالتجاهل، مما عمق عزلة النظام.

كما تناول تفاصيل زيارة الأسد الأخيرة إلى موسكو، التي وصفها بأنها محاولة أخيرة باءت بالفشل في إقناع الحلفاء الروس بدعم موقفه.

وبحسب صقر كانت أكثر اللحظات درامية هي تلك التي وثق فيها الساعات الأخيرة داخل القصر الرئاسي، حيث روى مشاهد هروب الأسد ومرافقيه المقربين، كما تطرق إلى الشخصيات التي رافقته، وقرار الأسد اصطحاب أفراد محددين في اللحظات الحاسمة.