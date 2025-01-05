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خلال زيارة الوفد السوري للدوحة.. قطر تؤكد دعمها لاستقرار دمشق

02:29 م الأحد 05 يناير 2025

وزارة الخارجية القطرية

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وكالات

قال وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي، اليوم الأحد، إن الدوحة ستبذل مزيدًا من الجهد لرفع المعاناة عن الأشقاء في سوريا.

وأكد الخليفي خلال لقائه مع الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، دعم قطر لوحدة سوريا واستقلالها.

وفي وقتٍ سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول قطري قوله، إن "وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وصل إلى قطر، اليوم الأحد، للقاء مسؤولين قطريين كبار".

وأشار المسؤول إلى أنه: من بين من سيلتقيهم الشيباني، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي.

الخارجية القطرية زيارة الوفد السوري للدوحة دمشق
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