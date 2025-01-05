عن عمر 93 عامًا.. وفاة ناجٍ من القنبلة الذرية في ناجازاكي



طوكيو - (أ ب)

توفي شيجيمي فوكاهوري، الناجي من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناجازاكي اليابانية في عام 1945، والذي كرس حياته للدفاع عن السلام، عن عمر ناهز 93 عاما.

وقالت اليوم الأحد، كنيسة أوراكامي الكاثوليكية، التي كان يقوم فوكاهوري بأداء الصلاة فيها يوميا تقريبا حتى العام الماضي، إنه توفي بمستشفى في ناجازاكي، جنوبي غرب اليابان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه توفي بسبب تقدمه في العمر.

وتعتبر الكنيسة - التي تقع على بعد نحو 500 متر من الموضع الذي انفجرت فيه القنبلة، كما تقع بالقرب من حديقة السلام في ناجازاكي - رمزا للأمل والسلام على نطاق واسع، حيث نجا برج الجرس التابع لها وبعض التماثيل الأخرى من القصف النووي.