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قرار حكومي إسرائيلي بمعاقبة إيتمار بن غفير وحزبه "عوتسما يهوديت"

01:54 م الأحد 05 يناير 2025

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

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(وكالات)

أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الائتلاف الحكومي اتخذ قرارًا بمعاقبة وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، وأعضاء حزبه "عوتسما يهوديت".

ووفقًا للتقرير، تشمل العقوبات قرارًا بالامتناع عن دعم أي مشروع قانون يقدمه الحزب في الهيئة العامة للكنيست، وذلك حتى إشعار آخر.

يأتي هذا القرار في سياق التوترات السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث يسعى الائتلاف إلى ضبط توازن القوى بين الأحزاب المكونة له.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك حالة من الاستياء والغضب بين أعضاء الكنيست من المعارضة في اللجنة المالية، وذلك بسبب التحويلات المالية التي يسعى الائتلاف الحكومي لإدخالها في ميزانية الدولة.

إيتمار بن غفير معاقبة إيتمار بن غفير حزب عوتسما يهوديت
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