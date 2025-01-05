هل ستعود الولايات المتحدة إلى أفغانستان؟

وكالات

أشارت بعض التقارير إلى احتمال إعادة فتح السفارة الأمريكية في أفغانستان، إذ اقترحت وسيلة إعلامية تابعة للكونجرس الأمريكي، إعادة فتح سفارة واشنطن في كابول، والتعامل مع حركة "طالبان" التي تسيطر على العاصمة كابول.

وذكرت مجلة "هيل" الأمريكية، أن "القيادة غير المتجانسة لطالبان بين قندهار وكابول تفتح المجال لاختراق الولايات المتحدة الحكومة المؤقتة في أفغانستان، مما يوفر فرصة لإعادة تعريف القيادة الأمريكية في المنطقة" على حد تعبيرها.

وفي أغسطس 2021، انتهى انسحاب الجنود الأمريكيين من أفغانستان بعدما سيطرت حركة "طالبان" على العاصمة كابول.