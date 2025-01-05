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كاتس: إذا لم ينسحب حزب الله لما وراء الليطاني فلن يكون هناك اتفاق

12:54 م الأحد 05 يناير 2025

يسرائيل كاتس

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إنه "إذا لم ينسحب حزب الله اللبناني لما وراء نهر الليطاني، فلن يكون هناك اتفاق"، مضيفًا: وستتحرك تل أبيب لإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم.

وفي وقتٍ سابق من شهر ديسمبر الماضي، قال كاتس حديثًا مشابهًا، إن "تل أبيب لن تسمح بعودة عناصر حزب الله إلى قرى جنوب لبنان، لأنه يمثل تهديدًا للمستوطنات الشمالية".

وخلال تفقده موقعًا لجيش الاحتلال في الأراضي اللبنانية: أعلن كاتس أنه "إذا لم ينسحب حزب الله إلى ما بعد نهر الليطاني، وحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار ، سنقضي عليه".

وفي 27 نوفمبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز النفاذ بعد أكثر من عام من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين، وجاء الاتفاق بوساطة أمريكية.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حزب الله اللبناني نهر الليطاني تل أبيب جنوب لبنان
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