عاصفة ثلجية تهدد 60 مليون أمريكي.. وتوقعات بانقطاع واسع للكهرباء

(وكالات)

تشهد المنطقة الممتدة من شرق نبراسكا وكانساس إلى ولاية أوهايو وإنديانا وجنوب غرب بنسلفانيا وشمال غرب فرجينيا عاصفة شتوية قوية مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج، يتراوح سمكها بين 2.5 إلى 30 سم.

ووفقًا للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية قد يؤدي تراكم الجليد إلى تدمير خطوط الكهرباء، مما ينذر بانقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي تهدد نحو 60 مليون أمريكي في تلك المناطق.

وفي جنوب الولايات المتحدة، حذر خبراء الهيئة، من موجة من الأمطار المتجمدة والجليد التي ستضرب ولايات ميزوري وكنتاكي وتنيسي اليوم الأحد.

وأوضح الخبراء أن هذه الظروف قد تجعل الطرق خطرة بشكل كبير، مشيرين إلى أن القيادة في بعض المناطق ستكون شبه مستحيلة بسبب تراكم الجليد وانزلاق المركبات، متوقعين حدوث أضرار للبنية التحتية، بما في ذلك سقوط خطوط الكهرباء.

ومن المتوقع انخفاض كبير في درجات الحرارة في الثلثين الشرقيين من البلاد، وسوف تنخفض درجات الحرارة العظمى بمقدار 10 إلى 25 درجة تحت المتوسط بدءًا من اليوم الأحد حتى الجمعة.

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة بحسب هيئة الأرصاد عبر الساحل الشرقي وصولًا إلى المحيط الأطلسي بحلول مساء غد الاثنين، مما يهدد بمزيد من الاضطرابات الجوية والثلوج في تلك المناطق.



وقالت الهيئة، إن التحدي الأكبر سيكون موجة الهواء القطبي الشمالي التي ستجلب درجات حرارة شديدة البرودة إلى ثلثي شرق الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، مما يزيد من صعوبة التعامل مع آثار العاصفة.