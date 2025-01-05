صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 45 ألفًا و805 فلسطينيًا

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين ارتفاع عدد الشهداء إلى 45 ألفًا و805 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 109 ألفًا و64 فلسطينيا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 5 مجازر وصل منها للمستشفيات 88 شهيدا و208 مصابين.