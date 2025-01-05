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صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45805 شهيدًا

12:18 م الأحد 05 يناير 2025

قطاع غزة - أرشيفية

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وكالات


أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45805 شهيدًا و 10964 مصابًا منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر 2023.


وقالت صحة غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 88 شهيدًا و208 مصابًا.


وأشارت إلى أنه لازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عام، مخلفًا الآلاف من الشهداء والمصابين.

وزارة الصحة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على غزة
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