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في أول زيارة رسمية.. وزير الخارجية السوري في قطر

12:10 م الأحد 05 يناير 2025

أسعد حسن الشيباني

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وكالات


نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول قطري قوله، إن "وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وصل إلى قطر، اليوم الأحد، للقاء مسؤولين قطريين كبار".


وأشار المسؤول إلى أنه: من بين من سيلتقيهم الشيباني، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي.


وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن وزير الخارجية الشيباني وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، في أول زيارة رسمية لبحث سبل التعاون والتنسيق بين البلدين".


وزيارة الشيباني للدوحة، هي ثاني زيارة خارجية يقوم بها في أقل من شهر منذ تعيينه وزيرًا للخارجية من قِبل الإدارة السورية الجديدة في ديسمبر الماضي، وكانت الزيارة الأولى إلى الرياض.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني محمد الخليفي قطر زيارة رسمية
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