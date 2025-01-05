فرار جندي إسرائيلي من البرازيل بعدما صدر بحقه أمر توقيف

وكالات



ذكرت مصادر عبرية، اليوم الأحد، أن الجندي الإسرائيلي الذي صدر بحقه أمر توقيف في البرازيل بتهم تتعلق بارتكابه جرائم حرب خلال مشاركته في حرب غزة، "فر" قبل اعتقاله، مضيفة أنه سيعود إلى إسرائيل قريبًا.



ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن أحد أفراد أسرة الجندي قوله، إنه تمكن من الفرار من البرازيل بمجرد أن أدرك أنه سيتم استجوابه، مشيرًا إلى أنهم على اتصال به لكنهم يفضلون عدم الكشف عن الوجهة التي فر إليها، وتوقع عودته لإسرائيل قريبًا.



ومن جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن "اضطرار جندي إسرائيلي للفرار من البرازيل لتجنب القبض عليه لأنه شارك بحرب غزة، يعتبر فشل سياسي هائل لحكومة غير مسؤولة"، وتسائل: "كيف وصلنا إلى أن الفلسطينيين أفضل من الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية؟".



وأشار لبيد إلى أن الجنود لا يجب أن يخافوا من السفر للخارج خوفًا من الاعتقال، قائلًا إن الحادث كان يمكن تجنبه لو تم "تشكيل لجنة تحقيق رسمية تحميهم قانونيًا من جهة، وتفعيل نظام دعاية فعال ومنسق من جهة أخرى".



وفي وقتٍ سابق، فتحت الشرطة البرازيلية تحقيقًا ضد جندي إسرائيلي جاء في إجازة إلى البلاد، بعدما قدمت مؤسسة "هند رجب"، التي تحمل اسم طفلة فلسطينية قتلت في قطاع غزة، شكوى ضده بارتكابه جرائم حرب، وفقًا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.



وتعمل المؤسسة على متابعة الإجراءات القانونية ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المتهمين "بارتكاب جرائم حرب في فلسطين".