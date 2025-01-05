الدفاع المدني السوري يُعلن إتلاف 822 ذخيرة غير منفجرة أغلبها من القنابل العنقودية

دمشق - (د ب أ)

أعلن الدفاع المدني السوري، إتلاف 822 ذخيرة غير منفجرة أغلبها من القنابل العنقودية خلال الفترة من أول ديسمبر وحتى يوم الجمعة الماضي .

وحدد الدفاع المدني السوري، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني ليل السبت الأحد ، أكثر من 80 نقطة مؤكد تلوثها بالذخائر غير المنفجرة في عموم المناطق السورية.

وقال إنه خلال عمل فرق إزالة مخلفات الحرب بالفترة من 27 نوفمب الماضي وحتى أول أمس الجمعة حددت الفرق 117 حقل ألغام ونقطة يوجد فيها ألغام في محافظات حلب، وإدلب، وحماه، واللاذقية، ودير الزور، مشيرا إلى أن الفرق قامت بتحديد أماكن هذه الحقول مع وضع علامات تحذيرية حولها وتحذير المدنيين منها بأساليب مختلفة كون أن هذه الفرق غير مختصة بإزالة الألغام وهذا أقصى ما تستطيع فعله بالفترة الحالية.

ولفت الدفاع المدني أن فرقة وثقت من يوم 27 من الشهر قبل الماضي وحتى أول أمس، مقتل 27 مدنياً بينهم ثمانية أطفال وامرأة، وإصابة 43 مدنياً بينهم 19 طفلاً بجروح منها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام في المناطق السورية.

وأشار إلى وقوع ثلاثة انفجارات لألغام من مخلفات الحرب في سوريا أمس السبت في ريف إدلب ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين.