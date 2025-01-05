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جيش الاحتلال يُعلن قصف أكثر من 100 هدف في قطاع غزة

09:57 ص الأحد 05 يناير 2025

الجيش الاسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته الجوية قصفت أكثر من 100 هدف في قطاع غزة في مطلع الأسبوع الجاري.

وزعم جيش الاحتلال في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، أنه قد تم استهداف العشرات من عناصر المقاومة خلال هذه العملية، ردا على الهجمات التي تشنها حماس.

كما قال الجيش إنه ضرب العديد من منصات إطلاق الصواريخ، التي أفادت تقارير بأنها استخدمت لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.

ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل.

وزعم جيش الاحتلال أنه في الفترة التي سبقت شن الهجمات، تم اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين.

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