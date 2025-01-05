لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الطائرات الإسرائيلية الحربية تُهاجم أكثر من 100 هدف في قطاع غزة

08:57 ص الأحد 05 يناير 2025

الجيش الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن طائراته المقاتلة هاجمت أكثر من 100 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصا منذ السبت، وفقا لسكاي نيوز.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه في عملية مشتركة لسلاح الجو وقيادة المنطقة الجنوبية، وبتوجيه استخباراتي، هاجمت الطائرات المقاتلة والطائرات أكثر من 100 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف أنه في إطار هذه الهجمات قُتل العشرات من عناصر حركة حماس، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم كذلك عددًا من نقاط الإطلاق التي تم منها الكشف عن بعض عمليات الإطلاق، والتي عبرت إلى إسرائيل خلال نهاية الأسبوع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل وإصابة عدد من المواطنين، مساء السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية، إلى أن 41 مواطنا، بينهم نساء وأطفال، استشهدوا في غارات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر أمس، بينهم 27 في شمال القطاع.

الجيش الإسرائيلي طائرات الجيش الإسرائيلي قطاع غزة قصف غزة فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجدي الجلاد: حكومات مدبولي فشلت في التحديات الاقتصادية
لماذا يموّل العرجاني حزب الجبهة الوطنية؟.. عاصم الجزار يرد
مجدي الجلاد يكشف أسباب فشل الإعلام المصري