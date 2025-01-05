الطائرات الإسرائيلية الحربية تُهاجم أكثر من 100 هدف في قطاع غزة

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن طائراته المقاتلة هاجمت أكثر من 100 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصا منذ السبت، وفقا لسكاي نيوز.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه في عملية مشتركة لسلاح الجو وقيادة المنطقة الجنوبية، وبتوجيه استخباراتي، هاجمت الطائرات المقاتلة والطائرات أكثر من 100 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف أنه في إطار هذه الهجمات قُتل العشرات من عناصر حركة حماس، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم كذلك عددًا من نقاط الإطلاق التي تم منها الكشف عن بعض عمليات الإطلاق، والتي عبرت إلى إسرائيل خلال نهاية الأسبوع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل وإصابة عدد من المواطنين، مساء السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية، إلى أن 41 مواطنا، بينهم نساء وأطفال، استشهدوا في غارات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر أمس، بينهم 27 في شمال القطاع.