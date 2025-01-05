بينهم شقيقان.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين في الخليل

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 5 مواطنين من محافظة الخليل، وفقا لما ذكرته الغد.

قالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمد وإبراهيم وليد صبارنة، 18،17 عاما، من بيت أمر شمالا، وخالد أحمد أبو تركي، ومحمد إبراهيم وزوز، ومحمد أبو حديد، من المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، بعد دهم وتفتيش منازلهم.

كانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قد اعتقلت اليوم الأحد، مواطنين خلال اقتحامها بلدة سلواد وقرية المغير، شمال شرق رام الله، وفقا لما ذكرته الغد.

قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت محمود ماهر ثلجي، 22 عاما، من سلواد، ووسيم أحمد النعسان، 19 عاما، من المغير، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، محطة محروقات في المغير واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.