قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بلدة سلواد والمغير شمال شرق رام الله

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين خلال اقتحامها بلدة سلواد وقرية المغير، شمال شرق رام الله، وفقا لما ذكرته الغد.

قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت محمود ماهر ثلجي، 22 عاما، من سلواد، ووسيم أحمد النعسان، 19 عاما، من المغير، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، محطة محروقات في المغير واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.