لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بلدة سلواد والمغير شمال شرق رام الله

08:47 ص الأحد 05 يناير 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين خلال اقتحامها بلدة سلواد وقرية المغير، شمال شرق رام الله، وفقا لما ذكرته الغد.

قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت محمود ماهر ثلجي، 22 عاما، من سلواد، ووسيم أحمد النعسان، 19 عاما، من المغير، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، محطة محروقات في المغير واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.

قوات الاحتلال قوات قوات الاحتلال اعتقال فلسطنيين رام الله شمال رام الله
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بينهم شقيقان.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين في الخليل

إعلان

إعلان

مجدي الجلاد: حكومات مدبولي فشلت في التحديات الاقتصادية
لماذا يموّل العرجاني حزب الجبهة الوطنية؟.. عاصم الجزار يرد
مجدي الجلاد يكشف أسباب فشل الإعلام المصري