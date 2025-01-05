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الدفاعات الروسية تسقط 61 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

07:20 ص الأحد 05 يناير 2025

الدفاعات الروسية

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وكالات

أسقطت الدفاعات الروسية 61 مسيرة أوكرانية أطلقتها قوات كييف الليلة الماضية على مناطق جنوب غربي البلاد الحدودية.

وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية: "أسقطت دفاعاتنا 37 مسيرة في مقاطعة روستوف و1 في مقاطعة بيلجورود، و20 في مقاطعة بريانسك، و1 في مقاطعة أوريول و2 فوق مقاطعة فورونيج"، بحسب روسيا اليوم.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني.

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