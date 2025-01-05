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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مواطنين من ضواحي مدينة طولكرم

07:18 ص الأحد 05 يناير 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من ضواحي مدينة طولكرم.

قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم جمال صباريني من ضاحية ذنابة، وأحمد مصطفى عسس من ضاحية اكتابا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما، وفقا لما ذكرته وفا.

أصيب 4 فلسطينيين، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس، وفقا لما ذكرته وفا.

قالت مصادر في الهلال الاحمر، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات برصاص الاحتلال، في البطن واليد، خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة، وجرى نقلها إلى المستشفى.

كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس من عدة مداخل، إذ انتشرت في محيط البلدة القديمة، وفرضت طوقا عسكريا في منطقة دوار الشهداء والمستشفى الوطني.

كما اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال فلسطينيين ضواحي مدينة طولكرم طولكرم
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