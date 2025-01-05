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إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مدينة نابلس

07:15 ص الأحد 05 يناير 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أصيب 4 فلسطينيين، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس، وفقا لما ذكرته وفا.

قالت مصادر في الهلال الاحمر، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات برصاص الاحتلال، في البطن واليد، خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة، وجرى نقلها إلى المستشفى.

كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس من عدة مداخل، إذ انتشرت في محيط البلدة القديمة، وفرضت طوقا عسكريا في منطقة دوار الشهداء والمستشفى الوطني.

كما اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين رصاص الاحتلال مدينة نابلس
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