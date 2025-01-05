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خلال 24 ساعة.. قوات كييف تقصف دونيتسك بـ91 مقذوفا من عيارات مختلفة

03:43 ص الأحد 05 يناير 2025

قوات المدفعية الأوكرانية

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وكالات

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 33 مرة خلال أمس السبت، وأطلقت 91 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وجاء في بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية على "تليجرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 33 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور جورلوفكا"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 91 مقذوفا مختلفة العيارات، وبحسب المكتب التمثيلي، وردت أنباء عن مقتل شخص واحد وإصابة 19 آخرين في صفوف المدنيين نتيجة القصف.

يذكر أنه تم الإعلان في اليوم السابق عن 24 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل يومي البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف "الناتو".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها بحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

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