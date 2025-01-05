"برد وثلوج وجليد".. تحذيرات من عاصفة قوية تضرب الولايات المتحدة الأمريكية

وكالات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، من عاصفة ثلجية قوية بدأت ليل السبت، بعدة ولايات في البلاد، مصحوبة بتساقط ثلوج كثيف وتراكمات جليدية خطيرة ودرجات حرارة شديدة البرودة.

وتعد العاصفة الثلجية الأقوى خلال الموسم الحالي التي من المتوقع أن تضرب وسط الولايات المتحدة، قبل أن تتحرك شرقا خلال الأيام المقبلة ستهدد حياة 62 مليون شخص في عدة ولايات بالجزأين الأوسط والشرقي من الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

وبناء على تقديرات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، قد تخلق العاصفة ظروفا خطيرة تمتد من السهول الكبرى إلى الساحل الشرقي، بما في ذلك مناطق لا تعرف عادة الطقس الشتوي.

وتشير التقديرات إلى أن العاصفة ستجلب ثلوجا وجليدا وبرودة شديدة مع رياح تصل سرعتها إلى 18 مترا في الثانية، وذلك على الأقل في 12 ولاية.

أما في المناطق الدافئة، فقد تصاحب العاصفة أمطار غزيرة وعواصف رعدية، ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى المدن الكبرى على الساحل الشرقي يوم الاثنين.

وهناك تحذيرات من أن انقطاع التيار الكهربائي الناتج عن العاصفة قد يكون له عواقب وخيمة، حيث قد تواجه فرق إصلاح شبكات الكهرباء صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الجليد الخطير على الطرق.

ومن المقرر أن يُترك بعض السكان دون تدفئة كهربائية يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في شرق الولايات المتحدة إلى 30 درجة مئوية تحت المعدل الطبيعي.

وشهد الساحل الغربي للولايات المتحدة تقلبات جوية شديدة ظهر، الجمعة، ما أدى إلى هطول أمطار على منطقة شمال غرب المحيط الهادئ، وسط توقعات بتساقط الثلوج على جبال كاسكيد، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التقلبات إلى تشكُّل عاصفة ثلجية واسعة النطاق، تمتد عبر السهول الوسطى إلى منطقة الأطلسي الأوسط، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحتى بداية الأسبوع المقبل.