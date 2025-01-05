لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد اعتقاله.. الصحة العالمية: لم نحصل على معلومات عن مدير مستشفى "كمال عدوان"

02:53 ص الأحد 05 يناير 2025

حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها لم تحصل على معلومات حديثة عن مدير مستشفى "كمال عدوان" الدكتور حسام أبو صفية، الذي اعتقلته إسرائيل في 27 ديسمبر الماضي، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "منذ اعتقال مدير المستشفى حسام أبو صفية في 27 ديسمبر، لم ترد أي معلومات عن سلامته أو حالته الصحية".

وأضاف: "نواصل دعوتنا إسرائيل للإفراج عن أبو صفية"، إذ ذكر أن مستشفى كمال عدوان دهمته القوات الإسرائيلية وأحرقته وخرج عن الخدمة تماما.

ولفت إلى أن الهجمات على المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي يجب أن تنتهي، وأنه يجب التوصل إلى وقف إطلاق النار.

حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية قوات الاحتلال اعتقال الدكتور حسام أبو صفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"برد وثلوج وجليد".. تحذيرات من عاصفة قوية تضرب الولايات المتحدة الأمريكية

إعلان

إعلان

تحرك برلماني عاجل بسبب قواعد تطبيق البكالوريا المصرية
مصر ترفض نشر قوات أجنبية في غزة وفتح المعبر لن يتم بوجود إسرائيل