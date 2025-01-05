بعد اعتقاله.. الصحة العالمية: لم نحصل على معلومات عن مدير مستشفى "كمال عدوان"

وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها لم تحصل على معلومات حديثة عن مدير مستشفى "كمال عدوان" الدكتور حسام أبو صفية، الذي اعتقلته إسرائيل في 27 ديسمبر الماضي، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "منذ اعتقال مدير المستشفى حسام أبو صفية في 27 ديسمبر، لم ترد أي معلومات عن سلامته أو حالته الصحية".

وأضاف: "نواصل دعوتنا إسرائيل للإفراج عن أبو صفية"، إذ ذكر أن مستشفى كمال عدوان دهمته القوات الإسرائيلية وأحرقته وخرج عن الخدمة تماما.

ولفت إلى أن الهجمات على المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي يجب أن تنتهي، وأنه يجب التوصل إلى وقف إطلاق النار.