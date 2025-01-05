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الإعلان عن حالة تأهب للغارات الجوية في مقاطعتين أوكرانيتين

02:07 ص الأحد 05 يناير 2025

انفجار في أوكرانيا

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وكالات

أعلنت قناة "TSN" التلفزيونية الأوكرانية، صباح اليوم الأحد، عن سماع دوي انفجارات في مقاطعتي خميلنيتسكي و تشيرنيهيف في أوكرانيا وسط انطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من غارة جوية.

ووفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية "تم إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي تشيرنيهيف وخميلنيتسكي، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت قناة "TSN": "تحذير من انفجارات تدوي في مقاطعة خميلنيتسكي، وأخرى في مقاطعة تشيرنيهيف".

وأفادت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، يوم الجمعة، بدوي صفارات الإنذار محذرة من غارات جوية في مناطق جيتومير وخميلنيتسكي وفينيتسا في أوكرانيا.

يذكر أن روسيا بدأت ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي نفذته الاستخبارات الأوكرانية.

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