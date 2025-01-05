مظاهرات في إسرائيل تطالب بصفقة تبادل أسرى مع حماس.. والشرطة تستخدم العنف

وكالات

طالبت مظاهرات حاشدة في إسرائيل، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس وإجراء انتخابات مبكرة.

واستخدمت الشرطة المحلية العنف لقمع المظاهرات، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "والا" العبري، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 متظاهرين قرب مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالقدس خلال مظاهرة داعمة لصفقة تبادل الأسرى.

وأشارت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إلى أن نتنياهو يدير حملة من أجل مواصلة الحرب، مضيفة "نناشد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لأنه فقط الذي يستطيع الضغط على نتنياهو من أجل وقف الحرب".