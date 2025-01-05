بينهم أطفال.. إصابات إثر استهداف الاحتلال منزلًا في مخيم النصيرات بقطاع غزة

وكالات

أصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وفا.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "تمراز" قرب أبراج عين جالوت في مخيم النصيرات، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، إضافة لتضرر منزل مجاور يعود لعائلة "السباخي".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,717 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,856 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.